ألقت أجهزة الأمن التركية القبض على مدير المقهى الملحق بصحيفة “جمهوريت” التركية المعارضة بعد أن سمع وهو يقول إنه سيرفض تقديم الشاي للرئيس رجب طيب أردوغان.

وتم توقيف المدير الذي يدعى “سينول بوران” بتهمة إهانة الرئيس، ولكن محاميه يقول إنه يرفض الاعتراف بأن رفضه تقديم الشاي للرئيس يعد إهانة.

يشار إلى أن حملات الاعتقال والإقالة والطرد التي اعقبت المحاولة التي طالت عشرات الآلاف، طالت العديد من موظفي صحيفة “جمهوريت”، حيث تعتبر “جمهوريت” من الصحف القليلة التي أصرت على اتباع خط معاد لأردوغان.

وفي تفاصيل الواقعة، فقد كان “بوران” في طريق عودته الى مكان عمله في الـ 24 من الشهر الحالي عندما اكتشف ان الطرق مقطوعة كجزء من اجراءات الامن المتخذة استعدادا لكلمة كان سيلقيها الرئيس التركي، حيث قال غاضبا لرجال الشرطة “لن اقدم لهذا الرجل قدح شاي.”

وأمر قاض في اسطنبول بحبس “بوران” بينما يتم تعيين موعد لمحاكمته.

وكان رئيس تحرير جمهوريت السابق “جان دوندار” هرب الى المانيا في وقت سابق من العام الحالي عندما كان يستأنف حككما بالجسن صدر بحقه.

يذكر ان إهانة الرئيس جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة قد تصل الى 4 سنوات.