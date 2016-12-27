بث التلفزيون المصري مقطعا مصورا ظهر فيه صحافي الجزيرة محمود حسين، فيما قيل إنه اعترافات حول بعض المعدات والشرائط التي تخص القناة.

وتتهم السلطات المصرية حسين بالمشاركة في مخطط لإثارة الفوضى في مصر عن طريق بث أخبار كاذبة.. بحسب زعمها.

ووصفت قناة الجزيرة الاتهامات الموجهة لحسين بأنها “ملفقة وكيدية”.

كان الأمن المصري قد احتجز حسين في مطار القاهرة لعدة ساعات عند قدومه الثلاثاء الماضي على متن طائرة قادمة من الدوحة، ثم أطلق سراحه ليعود إلى اعتقاله مع شقيقيه الجمعة. حسب ما ذكرته “العرب” القطرية

وأوضحت قناة الجزيرة في تقرير نشرته في موقعها الإخباري اعتقال حسين بأنه “حلقة جديدة ضمن حلقات تضييق السلطات المصرية على صحافيي الجزيرة والعاملين فيها”.