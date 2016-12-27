بث التلفزيون المصري مقطعا مصورا ظهر فيه صحافي ، فيما قيل إنه اعترافات حول بعض المعدات والشرائط التي تخص القناة.

 

وتتهم السلطات المصرية حسين بالمشاركة في مخطط لإثارة الفوضى في عن طريق بث أخبار كاذبة.. بحسب زعمها.

 

ووصفت قناة الجزيرة الاتهامات الموجهة لحسين بأنها “ملفقة وكيدية”.

 

كان الأمن المصري قد احتجز حسين في مطار لعدة ساعات عند قدومه الثلاثاء الماضي على متن طائرة قادمة من الدوحة، ثم أطلق سراحه ليعود إلى اعتقاله مع شقيقيه الجمعة. حسب ما ذكرته “” القطرية

 

وأوضحت قناة الجزيرة في تقرير نشرته في موقعها الإخباري حسين بأنه “حلقة جديدة ضمن حلقات تضييق السلطات المصرية على صحافيي الجزيرة والعاملين فيها”.