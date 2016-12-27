قال الإعلامي المصري، إبراهيم عيسى، إن قرار مجلس الأمن رقم 2334 والذي يدين المستوطنات الإسرائيلية، “ليس بالقرار القوي ولكن في المحصلة هو إدانة في نهاية المطاف.”

جاء ذلك في برنامجه الذي يبث على قناة القاهرة والناس، حيث قال: “موقف مصر من قرار مجلس الأمن أو مشروع مجلس الأمن، المشروع الذي تقدمت فيه مصر ثم تراجعت عن هذا التقديم ثم عادت وصوتت للمشروع عندما تقدمت فيه دول أخرى من مجلس الأمن..”

وتابع قائلا: “الاستخفاف بقرارات مجلس الأمن باعتبار أن إسرائيل لا تطبقها، هو استخفاف غريب شوية، يعني لأن المجرم لا ينفذ القانون، هل نلغي القانون؟.. ثم إذا كنا نحن كدول عربية غير ناجحة في استثمار قرارات دولية فهل تكون المشكلة القرارات أم تكون عدم قدرتنا على تفعيل هذه القرارات وفرضها على إسرائيل؟”

وأضاف الإعلامي المصري قائلا: “إذا كانت القرار هذا ليس مهما وهو قرار بالمناسبة ليس قوي أوي ولكن في المحصلة إدانة، وفي المحصلة أول موقف من 50 سنة تقريبا من الأمم المتحدة لإسرائيل ومستوطناتها، ولكن إن كان القرار غير مهم فلماذا لا تريد إسرائيل أن يصدر؟..”