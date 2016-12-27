قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مقابلة إنه كان سيفوز بدعم الأمريكيين لو كان بمقدوره خوض الانتخابات أمام دونالد ترامب لفترة رئاسية ثالثة.

ورد ترامب على أوباما بتغريدة على تويتر قال فيها “مستحيل” مشيرا إلى عوائق تواجه الشركات فيما يتعلق بالعمل في الخارج والحرب ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية وتوقيع أوباما لقانون الرعاية الصحية.

وقال الرئيس – الذي يحول الدستور الأمريكي دون سعيه للترشح لفترة رئاسية ثالثة – لمستشاره السابق ديفيد أكسلرود في تسجيل صوتي إن الأمريكيين كانوا سيدعمون رؤية أوباما.

وقال أوباما “أنا واثق من أنه لو كنت قد خضت الانتخابات مجددا وعبرت عن ذلك فأعتقد أنني كنت سأتمكن من حشد غالبية الشعب الأمريكي للتجمع خلف (خوضي الانتخابات)” مشيرا إلى رسالة الأمل والتغيير لحملته الانتخابية عام 2008.

ويتولى الجمهوري ترامب – وهو رجل أعمال ثري – أول منصب عام له عندما يخلف أوباما يوم 20 يناير كانون الثاني. وفاز ترامب على الديمقراطية هيلاري كلينتون في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.

وقال أوباما إن كلينتون “أدت بشكل رائع في ظل ظروف صعبة بحق.”