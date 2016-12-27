شنَّ الأمير السعودي، خالد آل سعود هجوما شديد على الإعلام المصري، بسبب هجومه المتواصل ضد المملكة العربية السعودية، مستذكرا مشاركة الملك السعودي الحالي سلمان بن عبد العزيز وتطوعه في الجيش المصري لصد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956.

وقال “آل سعود” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” صوره لإمامنا ” أبوفهد ” أثناء تطوعه في الجيش المصري ، في الوقت الذي كان فيه من يُسيء – الآن – لولاة أمرنا في الإعلام المصري ” في اللفة “”.

صوره لإمامنا " أبوفهد " أثناء تطوعه في الجيش المصري ، في الوقت الذي كان فيه من يُسيء – الآن – لولاة أمرنا في الإعلام المصري " في اللفة " … pic.twitter.com/AQ1NmDq1Gn — د. خالد آل سعود (@dr_khalidalsaud) December 26, 2016

يشار إلى انه مع بدء العدوان الثلاثي (بريطانيا وفرنسا وإسرائيل) على مصر عام 1956، جاء بعد عام على تخرج الملك سلمان من فرقته في شرم الشيخ، وشهدت مصر آنذاك “تجمّعاً للمشاركة الشعبية العربية تقدمهم أمراء السعودية آنذاك: فهد، وسلمان، وتركي وآخرون”.

وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول عام 1956، أصدرت السعودية بيانا بإعلان التعبئة العامة، الذي على إثره وصلت إلى مصر للخدمة في جيشها مجموعة من الأمراء السعوديين، ضمت كلا من الأمير فهد بن عبد العزيز، والأمير سلمان بن عبد العزيز، والأمير عبد الله الفيصل، والأمير سلطان بن عبد العزيز، وآخرون، وسميت هذه المجموعة بفرقة المجاهدين السعوديين للدفاع عن الوطن العربي، كما قام العديد من أفراد الشعب السعودي بالتطوع فى هذه الفرقة من أجل مجابهة العدوان الثلاثي حينها.

يذكر أن الملك سلمان تقلد رئاسة العديد من اللجان الشعبية التي قدمت الدعم لبعض البلدان العربية والإسلامية، منها رئاسته لجنة التبرع لمنكوبي السويس عام 1956، وامتد دور سلمان بعد ذلك إلى رئاسته اللجنة الشعبية لدعم المجهود الحربي أثناء حرب أكتوبر عام 1973.