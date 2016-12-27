بتنا نسمع كثيراً من الأخبار الغريبة والتي لا تخلو من الطرافة في كثيرٍ من الأحيان، زعيم كوريا الشمالية، المثير للجدل “كيم يونغ أون”.

فقد ذكرت صحيفة “إنديا تايمز” أن “يونغ أون”، دعا شعبه إلى نسيان المسيح وعبادة جدّته التي ولدت عشية رأس السنة الميلادية، وكانت ناشطة شيوعية، وانخرطت في العصابات المناهضة لليابان، مما حولها لقديسة، ويمنح الموظفون إجازة في يوم ميلادها. بحسب ما نقلته “إرم نيوز”

وتعرف لدى شعبها بـ “الأم المقدسة للثورة” ، ولدت في 24 ديسمبر(كانون الأول) 1919، وماتت في ظروف غامضة في 1949.

وفي عام 2014، غضب كيم يونغ أون بعد أن علم بأن كوريا الجنوبية ستضع شجرة عيد الميلاد على الحدود، وهدد بحرب شاملة مع الدولة الجارة مما دفع كوريا الجنوبية إلى التراجع عن القرار.

يذكر أنّ عدداً كبيراً من جنود حرس الحدود بكوريا الشمالية أصيبوا بالإسهال، بعد تناولهم وجبات بها حساء يحتوي على الرمال، وأسماك “غريبة الرائحة” مصدرها اليابان، بعدما أمرهم بتناولها الزعيم “كيم يونغ أون”.