أعلنت” الجبهة الشعبية لتحرير ” في بيان وزعته الأحد, عن إنطلاق العمل الشعبي المنظم في الداخل والخارج للجبهة تحت إطار وطني نضالي جامع لفعاليات الليبي لتحرير من سيطرة التنظيمات الإرهابية المتسترة بالدين والمرتهنة بالعمالة للأجنبي وكذلك من عبث المليشيات الإجرامية والعمل على بناء دولة وطنية ذات سيادة.

 

ويقود   سيف الإسلام . !

 

وقال بيان الجبهة،  إنّ الإعلان عن هذا العمل هو دعوة للمحافظة على إستقلال وأمن وهيبة ليبيا عبر مؤسّسات شرعيّة ، كدولة يرتبط مواطنيها برابطة المواطنة، و تحترم الإختلاف والتنوع وتحافظ على الحقوق و الواجبات دولة القضاء وسيادة القانون ، وللشعب الليبي وحده الحق في إختيار نظامه السياسي بكل حرية.

 

وأكّدت الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا  أنّها مدركة بحجم المؤامرة والمخاطر التي أصابت ليبيا وأوصلت مؤسّساتها للإنهيار وهو ما أدّى إلى سيطرة على مفاصل الدولة وإنتشاره في كل ربوعها ،السبب الذي أفقده الأمن والسلم الإجتماعي وحوّلها لساحة صراع إقليمي ودولي.