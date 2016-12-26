أعلنت” الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا” في بيان وزعته الأحد, عن إنطلاق العمل الشعبي المنظم في الداخل والخارج للجبهة تحت إطار وطني نضالي جامع لفعاليات الشعب الليبي لتحرير الوطن من سيطرة التنظيمات الإرهابية المتسترة بالدين والمرتهنة بالعمالة للأجنبي وكذلك من عبث المليشيات الإجرامية والعمل على بناء دولة وطنية ذات سيادة.

ويقود الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا سيف الإسلام القذافي. !

وقال بيان الجبهة، إنّ الإعلان عن هذا العمل هو دعوة للمحافظة على إستقلال وأمن وهيبة ليبيا عبر مؤسّسات شرعيّة ، كدولة يرتبط مواطنيها برابطة المواطنة، و تحترم الإختلاف والتنوع وتحافظ على الحقوق و الواجبات دولة القضاء وسيادة القانون ، وللشعب الليبي وحده الحق في إختيار نظامه السياسي بكل حرية.

وأكّدت الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا أنّها مدركة بحجم المؤامرة والمخاطر التي أصابت ليبيا وأوصلت مؤسّساتها للإنهيار وهو ما أدّى إلى سيطرة الإرهاب على مفاصل الدولة وإنتشاره في كل ربوعها ،السبب الذي أفقده الأمن والسلم الإجتماعي وحوّلها لساحة صراع إقليمي ودولي.