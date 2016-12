أعاد وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف إلى أذهان الإسرائيليين أن بلاده تملك أسلحة نووية، وهو يرد على أنباء عن تهديد إسرائيلي بمحو باكستان عن وجه الأرض في حال تدخلها بسوريا.

وسبق لوزارة الدفاع الإسرائيلية أن نفت تلك الأنباء وصحة تصريحات نسبت لوزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعلون، بهذا الشأن.

وكتب آصف في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، أمس الأحد: “يهدد وزير الدفاع الإسرائيلي بالانتقام نوويا على الدور الباكستاني المزعوم في سوريا ضد “داعش”. لكن إسرائيل نسيت أن باكستان دولة نووية أيضا”.

Israeli def min threatens nuclear retaliation presuming pak role in Syria against Daesh.Israel forgets Pakistan is a Nuclear state too AH

وبعد أن أثار هذا التصريح انتقادات في وسائل إعلام غربية، كتب وزير الدفاع الباكستاني في تغريدة أخرى، أن البرنامج النووي الباكستاني ليس إلا قوة ردع للدفاع عن حرية الدولة. وتابع قائلا: “نريد أن نتعايش بسلام داخل المنطقة وخارجها”.

Our nuclear prgrm is only a deterrence to protect our freedom.We desire to coexist in peace , both in our region & beyond.@nytimes

