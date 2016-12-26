أعاد وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف إلى أذهان الإسرائيليين أن بلاده تملك أسلحة نووية، وهو يرد على أنباء عن تهديد إسرائيلي بمحو باكستان عن وجه الأرض في حال تدخلها بسوريا.

وسبق لوزارة الدفاع الإسرائيلية أن نفت تلك الأنباء وصحة تصريحات نسبت لوزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعلون، بهذا الشأن.

وكتب آصف في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، أمس الأحد: “يهدد وزير الدفاع الإسرائيلي بالانتقام نوويا على الدور الباكستاني المزعوم في سوريا ضد “داعش”. لكن إسرائيل نسيت أن باكستان دولة نووية أيضا”.

Israeli def min threatens nuclear retaliation presuming pak role in Syria against Daesh.Israel forgets Pakistan is a Nuclear state too AH — Khawaja M. Asif (@KhawajaMAsif) December 23, 2016

وبعد أن أثار هذا التصريح انتقادات في وسائل إعلام غربية، كتب وزير الدفاع الباكستاني في تغريدة أخرى، أن البرنامج النووي الباكستاني ليس إلا قوة ردع للدفاع عن حرية الدولة. وتابع قائلا: “نريد أن نتعايش بسلام داخل المنطقة وخارجها”.

Our nuclear prgrm is only a deterrence to protect our freedom.We desire to coexist in peace , both in our region & beyond.@nytimes — Khawaja M. Asif (@KhawajaMAsif) December 25, 2016

وجاء رد الفعل الباكستاني شديد اللهجة بعد أن نشر موقع AWD News الإلكتروني، في 20 ديسمبر/كانون الأول، تقريرا تحت عنوان “وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا بعثت باكستان قوات بحرية إلى سوريا بأي ذريعة، فسنمحوا هذه الدولة من الوجود بهجوم نووي”.

وبعد صدور تعليقات وزير الدفاع الباكستاني على هذا التقرير، سارعت وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى نفي مضمونه، قائلة أن القصة كلها وهمية تماما، وشددت على أن يعلون لم يدل أبدا بمثل هذه التصريحات.

@KhawajaMAsif reports referred to by the Pakistani Def Min are entirely false — Ministry of Defense (@Israel_MOD) December 24, 2016

يذكر أن إسرائيل لا تؤكد رسميا امتلاكها أسلحة نووية، لكنها في الوقت نفسه لا تنفي ذلك. أما باكستان فدخلت النادي النووي عام 1998. ولا توجد علاقات دبلوماسية بين الدولتين حتى الآن.