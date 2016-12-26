أعاد خواجة آصف إلى أذهان الإسرائيليين أن بلاده تملك أسلحة نووية، وهو يرد على أنباء عن تهديد إسرائيلي بمحو عن وجه الأرض في حال تدخلها بسوريا.

 

وسبق لوزارة الدفاع الإسرائيلية أن نفت تلك الأنباء وصحة تصريحات نسبت لوزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعلون، بهذا الشأن.

 

وكتب آصف في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، أمس الأحد: “يهدد وزير الدفاع الإسرائيلي بالانتقام نوويا على الدور الباكستاني المزعوم في ضد “”. لكن نسيت أن باكستان دولة نووية أيضا”.

وبعد أن أثار هذا التصريح انتقادات في وسائل إعلام غربية، كتب وزير الدفاع الباكستاني في تغريدة أخرى، أن البرنامج النووي الباكستاني ليس إلا قوة ردع للدفاع عن حرية الدولة. وتابع قائلا: “نريد أن نتعايش بسلام داخل المنطقة وخارجها”.

وجاء رد الفعل الباكستاني شديد اللهجة بعد أن نشر موقع AWD News الإلكتروني، في 20 ديسمبر/كانون الأول، تقريرا تحت عنوان “وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا بعثت باكستان قوات بحرية إلى سوريا بأي ذريعة، فسنمحوا هذه الدولة من الوجود بهجوم نووي”.

 

وبعد صدور تعليقات وزير الدفاع الباكستاني على هذا التقرير، سارعت وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى نفي مضمونه، قائلة أن القصة كلها وهمية تماما، وشددت على أن يعلون لم يدل أبدا بمثل هذه التصريحات.

يذكر أن إسرائيل لا تؤكد رسميا امتلاكها أسلحة نووية، لكنها في الوقت نفسه لا تنفي ذلك. أما باكستان فدخلت النادي النووي عام 1998. ولا توجد علاقات دبلوماسية بين الدولتين حتى الآن.

 

 