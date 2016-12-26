سخر الإعلامي المصري، باسم يوسف، في تغريدة نشرها على “تويتر” ممن وصفهم بـ”الشامتين”، رادا على تعليقات وصلته من مصر، تشمت من كونه خارج البلاد ولا يستطيع العودة.

وكتب باسم يوسف على صفحته الرسمية، قائلا: “يا جدعان، والنبي الناس اللي بتخش وبتشمت اني اترميت بره البلد ومتغرب، ومش عارف ارجع، على أساس إني باتقطع من جوه.. مين قالكم إني زعلان؟”.

يا جدعان و النبي الناس اللي بتخش و “بتشمت” اني “اترميت” بره البلد و “متغرب”و مش عارف ارجع علي اساس اني باتقطع من جوه. مين قالكم اني زعلان؟ — Dr Bassem Youssef (@Byoussef) December 26, 2016

وكثيراً ما يسخر باسم يوسف من التعليقات التي تصله، واعتاد أن يركز في سخريته على إعلاميي مصر، والحالة الاقتصادية المتردية في البلاد، إلى جانب بعض السخرية من النظام المصري.