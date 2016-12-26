قال موقع نيوز وان إن الانتخابات الداخلية في حركة حماس المقرر أن تعقد قريبا، ليتم انتخاب زعيم جديد بدلا من رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل أحدثت صراعا داخل الحركة الاسلامية.
وأضف الموقع العبري في تقرير ترجمته وطن أن حماس تستعد للمرحلة المقبلة في الساحة السياسية بعد الانتهاء من محمود عباس، والاستفادة من الأزمة العميقة داخل حركة فتح وتكثيف أنشطتها للحصول على المزيد من الدعم على أرض الواقع بهدف السيطرة على الضفة الغربية.
كما تحاول حماس تحسين العلاقات مع الدول العربية المعتدلة، خصوصا مصر والتأكيد على أنها حركة تحرر وطني وليس لها أي صلة بإرهاب داعش في سيناء وبالتالي فمن المهم جدا أن الذي يرأس الحركة يستعد للتحدي المقبل في محاولة للسيطرة على الضفة الغربية في ظل أن جزء كبير من الرأي العام الفلسطيني ضاق ذرعا بفشل قيادة السلطة الفلسطينية والعملية السياسية وفشل اتفاق أوسلو الذي كان ينظر إليه كأبرز انجاز حققته منظمة التحرير الفلسطينية.
ولفت نيوز وان أن المنافسة على منصب رئيس المكتب السياسي للحركة تضم العديد من المرشحين، أبرزهم الدكتور موسى أبو مرزوق الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس المكتب السياسي، وكذلك إسماعيل هنية الذي ظهر داخل قطاع غزة مؤخرا، وكان رئيسا لمكتب الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس.
كما أن إسماعيل هنية غادر قطاع غزة قبل شهرين، وتوجه نحو المملكة العربية السعودية وقطر لإعداد ترشيحه لهذا المنصب، ويعتبر المرشح الأوفر حظا لشغل منصب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والتقى مع الشيخ يوسف القرضاوي وهو أبرز مسؤول في قيادة الإخوان، ويعتبر إسماعيل هنية شخصية سياسية بارزة في حركة حماس.
ولفت نيوز وان أن محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس اتخذ خطوة غير متوقعة وغير مسبوقة في الأيام الأخيرة، وأعلن ترشيحه لمنصب رئيس المكتب السياسي للحركة، وعمل على تشويه صورة رئيس المكتب السياسي الحالي خالد مشعل ونائبه إسماعيل هنية. وفي 23 ديسمبر، قال محمود الزهار إنه يعمل على تشكيل ائتلاف داخل حماس للسماح بتنظيم انتخابات رئيس المكتب السياسي.
وأشاد الزهار بدعم إيران للفلسطينيين، وأشار إلى أنها تقدم المال والسلاح للفلسطينيين ضد العدو الإسرائيلي وقال إن الوجود السوري ضروري للحفاظ على التوازن في المنطقة. ونفى الزهار تنفيذ مجازر في حلب بسوريا ووصفها بأنها اختراع الغرب لإسقاط نظام بشار الأسد.
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