رد مفتي مصر، الشيخ شوقي علام، على ما وصفها بـ:”الجماعات المتشددة” التي قال إنها تشكك في تطبيق مصر للشريعة الإسلامية، وأكد المفتي أن مصر تطبق الشريعة، مستدلا على ذلك بجملة أدلة قدمها خلال اجتماع شبابي حضره الأحد.

موقف علام جاء في حوار عقده ضمن فعاليات شبابية رد فيه على ما وصفها بـ”ادعاءات الجماعات المتشددة والمتطرفة بأن مصر لا تحكم بشرع الله” قائلا: “هذا الاتهام كاذب، ولا أساس له من الصحة،” متهما تلك الجماعات بأنها “لا تفهم مفهوم الشرع بمعناه الحقيقي.”

وتابع علام، موجهًا حديثه إلى شباب الأئمة والدعاة: “هل لديكم شك في أن الإيمان غير موجود في مصر؟ والدليل تجد الشخص يفعل المنكر وقد لا يصلي ولكنه إذا سمع شيئا يسيء إلى رسولنا الكريم يغضب ويدافع عنه بقوة لأنه مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بالفطرة ويعتبره خط أحمر لا يجوز المساس به.”

وأضاف علام: “العبادات متوفرة في مصر وليس عليها قيود في المساجد ولا يجبر أحد عليها.. التدين طبيعي لدى غالبية المجتمع فمصر تحتل المركز الثاني أو الثالث عالميًا في أعداد الحج والعمرة، كما أن أموال الزكاة التي يخرجها الأشخاص بلغت عام 1997 قرابة 17 مليار جنيه.. هذه كلها أدلة على أن الشريعة الإسلامية مطبقة في مصر” وفقا لموقع التلفزيون المصري.