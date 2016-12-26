قال رجل الأعمال التونسي “أيمن بوجبل” إنّ قدوم الفنان جورج وسوف، للمشاركة في برنامج “مع عائشة” على قناة “التاسعة” التونسية، هدية منه الى زوجته الإعلامية عائشة عثمان، التي تُقدّم البرنامج.

وكتب بوجبل على فيسبوك: “وصول جورج وسوف الي تونس للتصوير ببرنامج عايشة بعد غياب سنوات عن الإعلام التونسي.. هدية مني الي مرتي الغالية”.

وكان المطرب جورج وسوف قد وصل الى مطار تونس قرطاج يوم الجمعة الماضي للحضور في برنامج عائشة الذي تبثه قناة “التاسعة” كل يوم جمعة.

وذكرت مواقع إخبارية تونسية أن المبلغ الذي تقاضاه جورج وسوف لقاء الحضور في البرنامج يناهز الـ800 الف دينار تونسيّ.