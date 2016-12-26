ذكر موقع “المصدر” الإسرائيليّ، عن رسالة سرية أرسِلتْ من أعضاء جهاز “” إلى وزارة في عام 1962، كُشِفت في السنوات الأخيرة، أنّ القائد الأفريقي سابقًا، نيلسون ، قد تلقى تدريبًا على القتال على يد أفراد في أثيوبيا في العام ذاته.

 

وفي اللقاء الأول الذي أجراه مانديلا مع أفراد الموساد عرّف عن نفسه باسم مستعار، “دافيد مبصاري”.

 

ووفقاً لذات للموقع فقد أرسِلَت في الرابع والعشرين من تشرين الأول رسالة أخرى من الموساد إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، ادُعيَ فيها أن الشخص الذي عرّف عن نفسه كدافيد مبصاري هو نيلسون مانديلا.

 

وبحسب الرسالة، عبّر مانديلا عن اهتمامه بأسلوب عمل “” (منظمة عسكرية للحركة الصهيونية في فترة الانتداب البريطانيّ)، وشخّصَه الموساد “كصاحب ميل شيوعي”.

 