ذكر موقع “المصدر” الإسرائيليّ، عن رسالة سرية أرسِلتْ من أعضاء جهاز “الموساد” إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس عام 1962، كُشِفت في السنوات الأخيرة، أنّ القائد الأفريقي سابقًا، نيلسون مانديلا، قد تلقى تدريبًا على القتال على يد أفراد الموساد في أثيوبيا في العام ذاته.

وفي اللقاء الأول الذي أجراه مانديلا مع أفراد الموساد عرّف عن نفسه باسم مستعار، “دافيد مبصاري”.

ووفقاً لذات للموقع فقد أرسِلَت في الرابع والعشرين من تشرين الأول رسالة أخرى من الموساد إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، ادُعيَ فيها أن الشخص الذي عرّف عن نفسه كدافيد مبصاري هو نيلسون مانديلا.

وبحسب الرسالة، عبّر مانديلا عن اهتمامه بأسلوب عمل “الهجانا” (منظمة عسكرية للحركة الصهيونية في فترة الانتداب البريطانيّ)، وشخّصَه الموساد “كصاحب ميل شيوعي”.