سخر المحلل السياسي السعودي والمتخصص في ، عبد الله الشمري من نائب رئيس شرطة الفريق ، على إثر قول الأخير بأن كلمة “أدمنستريشن” مأخوذة من كلمة “إدارة”.

 

وقال “الشمري” ساخرا في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا تغريدة “خلفان”: ” واضح جذرها العربي”.

 

وبالبحث والتحري من قبل محرر “وطن”، تبين أن “خلفان” قلب الآية، فقد اتضح أن كلمة مشتقة من أصل لاتيني مكون من مقطعين: (To) (Ad) ومعناها يخدم أو يساعد الآخرين،وفي اللغة الإنجليزية يطلق عليها إحدى اللفظين التاليين: (Management) وهذا مهام في مستويات التنفيذ والعمل الجاري، ويطلق على في التي تسعى الى تحقيق ،(Administration) وهذا مهام الإدارة في المستويات الإدارية العليا، ويطلق على الإدارة في مجال المنظمات التي لا تسعى الى تحقيق .

 