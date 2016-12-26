سخر المحلل السياسي السعودي والمتخصص في الشأن التركي، عبد الله الشمري من نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، على إثر قول الأخير بأن كلمة “أدمنستريشن” مأخوذة من كلمة “إدارة”.

كلمة ادمنستريشن…ماخوذه من كلمة إدارة ……العربية الأصل..نحن من علم الادارة — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 25, 2016

وقال “الشمري” ساخرا في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا تغريدة “خلفان”: ” واضح جذرها العربي”.

واضح جذرها العربي https://t.co/6ANdb0WBI4 — عبدالله الشمري (@AbdulahAlshamri) December 26, 2016

وبالبحث والتحري من قبل محرر “وطن”، تبين أن “خلفان” قلب الآية، فقد اتضح أن كلمة الإدارة مشتقة من أصل لاتيني مكون من مقطعين: (To) (Ad) ومعناها يخدم أو يساعد الآخرين،وفي اللغة الإنجليزية يطلق عليها إحدى اللفظين التاليين: (Management) وهذا مهام الإدارة في مستويات التنفيذ والعمل الجاري، ويطلق على الإدارة في منظمات الاعمال التي تسعى الى تحقيق الربحية،(Administration) وهذا مهام الإدارة في المستويات الإدارية العليا، ويطلق على الإدارة في مجال المنظمات التي لا تسعى الى تحقيق الربحية.