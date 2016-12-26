روت الفنانة المصرية لقاء الخميسي موقف طريف جمعها بزوجها اللاعب محمد عبد المنصف حارس مرمى نادي انبي حالياً، ليلة زفافهما.

وقالت خلال لقائها أمس في برنامج “ثلاثي ضوضاء الحياه”، إنها لم يكن لديها الوقت الكافي لإعداد تجهيزات الزواج لأنها كانت بصدد مسلسل تطلب منها الاعداد للدور وشراء ملابس خاصة به، دون أن تستعد لزواجها، بخلاف ارتباطها بوالدها الذي وافته المنية منذ فترة طويلة، فأرادت أن تشعر بوجوده معها في ذلك اليوم لذا أعدت مفاجأة لعبد المنصف ليلة الزفاف وارتدت “بيجامة ” والدها رحمه الله .

وتابعت “فوجئت بصدمة عبد المنصف عندما شاهدني ببيجامة والدي، وخرج تاركاً الغرفة لينام في الصالون “.