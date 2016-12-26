انتابت الفنانة المصرية لبلبة حالة من الغضب بسبب سؤال إحدى الصحفيات لها واتهامها بوضع مكياج خلال عزاء نيفين رامز زوجة الفنان محمد صبحي.

لبلبة حاولت تبرير موقفها بأنها كانت عائدة من التصوير، وحاولت مسح الماكياج بالفعل، وقالت: “عيب قوي لما تسألني سؤال زي ده، لان حواجبى تاتو فمن الطبيعي أن تظهر وكأنها مكياج”، مضيفة: “أنا مش عايزة أجاوب على أسئلة من النوع ده لو سمحتوا، وغير مسموح بها من الأساس”.

السؤال كان أثناء حضورها ندوتها الخاصة بمهرجان الفيلم القصير والشريط الوثائقي بالمغرب، والتي أقيمت على هامش المهرجان.