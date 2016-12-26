شنَّ الكاتب الصحفي السعودي، صالح الفهيد، هجوما عنيفا على النظام المصري وإعلامه، متهما بأنه موجه للهجوم على كما كان في عهد الرئيس ، مشددا على أن هذا الأمر لن يخيف .

 

وقال “الفهيد” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” الإعلام المصري مشغول هذه الأيام بالسعودية التي اصبحت وجبته اليومية المفضّلة. لم يخيفنا إعلام #عبدالناصر، فهل سنخاف من إعلام #؟”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” الإعلاميون المصريون لم يستفزهم الحضور الاسرائيلي المتنامي في ، لكنهم انتفضوا غاضبين ضد #السعودية التي حاولت منافسة هناك”.

 

تجدر الإشارة، إلى أن هناك غضباً شعبياً سعودياً عارماً من هجوم الإعلام المصري على المملكة العربية السعودية، منذ تولي العاهل السعودي ، كما دعا الكثير من الكتاب والإعلاميين السعوديين السلطات المصرية إلى التدخل لوقف ما أسموه بـ “الحرب الإعلامية المصرية ضد المملكة “.