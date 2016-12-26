شنَّ الكاتب الصحفي السعودي، صالح الفهيد، هجوما عنيفا على النظام المصري وإعلامه، متهما الإعلام المصري بأنه موجه للهجوم على السعودية كما كان في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، مشددا على أن هذا الأمر لن يخيف المملكة.

وقال “الفهيد” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” الإعلام المصري مشغول هذه الأيام بالسعودية التي اصبحت وجبته اليومية المفضّلة. لم يخيفنا إعلام #عبدالناصر، فهل سنخاف من إعلام #السيسي؟”.

الإعلام المصري مشغول هذه الأيام بالسعودية التي اصبحت وجبته اليومية المفضّلة.

لم يخيفنا إعلام #عبدالناصر، فهل سنخاف من إعلام #السيسي؟ — صالح الفهيد (@salehalfahid) December 25, 2016

وأضاف في تغريدة أخرى: ” الإعلاميون المصريون لم يستفزهم الحضور الاسرائيلي المتنامي في اثيوبيا، لكنهم انتفضوا غاضبين ضد #السعودية التي حاولت منافسة اسرائيل هناك”.

الإعلاميون المصريون لم يستفزهم الحضور الاسرائيلي المتنامي في اثيوبيا، لكنهم انتفضوا غاضبين ضد #السعودية التي حاولت منافسة اسرائيل هناك. — صالح الفهيد (@salehalfahid) December 26, 2016

تجدر الإشارة، إلى أن هناك غضباً شعبياً سعودياً عارماً من هجوم الإعلام المصري على المملكة العربية السعودية، منذ تولي العاهل السعودي الملك سلمان، كما دعا الكثير من الكتاب والإعلاميين السعوديين السلطات المصرية إلى التدخل لوقف ما أسموه بـ “الحرب الإعلامية المصرية ضد المملكة “.