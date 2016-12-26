قال حسين قرني، الشهير بعشماوي، إن موقف كوميدي جمعه بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أثناء تصوير مشهد من مشاهد مسلسل مريم.

وتابع «قرني» بحواره مع الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج «الحياة اليوم» المذاع على شاشة «الحياة» قائلًا :«هيفاء وهي قاعدة بتقول أيه ده ياعم حسين، أيدك كبيرة أوي ازاي؟».

وأردف عشماوي قائلًا :«قولت لهيفاء وهبي، فاكرة ليلى علوي في أحد مشاهد أفلام لما قالت لواحد معاها في الفيلم أيدك كبيرة، قالت هيفاء فاكرة، قولتها مكنتش بتقوله أيدك كبيرة، فردت هيفاء وهي بتضحك وقالت يخربيتك».