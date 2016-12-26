مع اقتراب الذكرى العاشرة لإعدام الرئيس العراقي السابق، الشهيد صدام حسين التي تحين في الثلاثين من ديسمبر/كانون الأول الحالي، أطلق ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاج بعنوان: ” #عشر_اعوام_علي_موت_صدام ، استذكروا فيه أمجاد العراق في عهده بعد أن أصبح مرتعا لإيران وميليشياتها.

وبحسب ما رصده محرر “وطن” عنه على الرغم مما شهدته فترة حكم صدام للعراق من بعض المآخذ إلا أن الجميع أجمع على أن العرب يعيشون من بعده في ذل ومهانة، وأنه كان سدا منيعا في وجه إيران.

#عشر_اعوام_علي_موت_صدام العرب من بعد صدّام ما تسوى ريال سرنا في ذل ومهانه فعهده كان الغرب من كثر ما لنا مهابه اتوقع ما يطرون اسمنا عندهم — سارة (@omsaarh1) December 26, 2016

#عشر_اعوام_علي_موت_صدام ذهب صدام ودخلت ايران للعراق وجعلت منه محافظة ايرانية وجعلت من العراقيين خدم لها بمباركة العراقيين نفسهم — ❗️راعي الناقه❗️ (@saif53277) December 26, 2016

الله يرحمك يا ابو عدي العراق بعدك ضاع #عشر_اعوام_علي_موت_صدام — أحمد آل همدان الرحبي (@KSB_AL_HAMADAN) December 26, 2016

بل هي 10 أعوام على موت العراق

قال تعالى

( و لا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون )

#عشر_اعوام_علي_موت_صدام pic.twitter.com/Q3WPUvcc8A — خالد ~ 🇴🇲 (@55393930) December 26, 2016

الله يرحمك يا من كنت سيف العرب بوجه كل الأعداء فبعدك ضاع العرب ☹️ #عشر_اعوام_علي_موت_صدام — Suhamthaeer (@suhamthaeer7) December 26, 2016

يشار إلى أنه في يوم 30 ديسمبر عام 2006م الموافق لأول أيام عيد الأضحى تم تنفيذ حكم الإعدام بحق الرئيس صدام حسين في مقر الشعبة الخامسة بمنطقة الكاظمية، ودفن بمسقط رأسه بمحافظة صلاح الدين بمدينة تكريت بعد أن قامت القوات الأمريكية بتسليم جثمانه لعشيرته.