مع اقتراب الذكرى العاشرة لإعدام الرئيس العراقي السابق، الشهيد التي تحين في الثلاثين من ديسمبر/كانون الأول الحالي، أطلق ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” بعنوان: ”  ، استذكروا فيه أمجاد في عهده بعد أن أصبح مرتعا لإيران وميليشياتها.

 

وبحسب ما رصده محرر “وطن” عنه على الرغم مما شهدته فترة حكم صدام للعراق من بعض المآخذ إلا أن الجميع أجمع على أن يعيشون من بعده في ذل ومهانة، وأنه كان سدا منيعا في وجه .

يشار إلى أنه في يوم 30 ديسمبر عام 2006م الموافق لأول أيام عيد الأضحى تم تنفيذ حكم بحق الرئيس صدام حسين في مقر الشعبة الخامسة بمنطقة الكاظمية، ودفن بمسقط رأسه بمحافظة صلاح الدين بمدينة بعد أن قامت القوات الأمريكية بتسليم جثمانه لعشيرته.