قال ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي، إنّ هناك تفاهماً كبيراً بين روسيا وأمريكا على إعطاء إيران نفوذاً في المنطقة إلى درجة تصل معها الأمور إلى حربٍ عربية ايرانية تأكل الأخضر واليابس.وفق تعبيره

وأضاف على حسابه في “تويتر”: “روسيا بوتين لا يهمها العرب تهمها مصلحتها…ومصلحتها في إيران..جربت العرب ووجدتهم متقلبون في علاقاتهم لا أمان في التحالف معهم”.

وتابع: “العقيدة الإيرانية القضاء على العرب…عقيدة ايمانية. لا تنتظرون من ملالي قم إلا حروبا على العرب سنة وشيعة”.

وهاجم خلفان حزب الله اللبناني قائلاً: “أذى حزب الله سيستمر للعرب طالما نصر الله يرى ولاية الفقيه يجب أن تحكم العالم الاسلامي من يقول غير ذلك مع احترامي له ما يعرف شئ”.