قال نائب رئيس شرطة دبي والمقرب من ولي عهد ، إنّ هناك تفاهماً كبيراً بين وأمريكا على إعطاء إيران نفوذاً في المنطقة إلى درجة تصل معها الأمور إلى ٍ عربية ايرانية تأكل الأخضر واليابس.وفق تعبيره

 

وأضاف على حسابه في “تويتر”: “روسيا بوتين لا يهمها العرب تهمها مصلحتها…ومصلحتها في إيران..جربت العرب ووجدتهم متقلبون في علاقاتهم لا أمان في التحالف معهم”.

 

وتابع: “العقيدة الإيرانية القضاء على العرب…عقيدة ايمانية. لا تنتظرون من ملالي قم إلا حروبا على العرب سنة وشيعة”.

 

وهاجم خلفان اللبناني قائلاً: “أذى سيستمر للعرب طالما نصر يرى ولاية الفقيه يجب أن تحكم العالم الاسلامي من يقول غير ذلك مع احترامي له ما يعرف شئ”.