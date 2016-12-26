ظهر “صدّام” نجل اللواء المتقاعد خليفة حفتر بشكل مفاجئ وهو يحمل رتبة نقيب على كتفية خلال حفل تخريج لعدد من الضباط الليبيين في الأردن، فيما اعتُبِرَ أنه بداية لتكريس نهج توريث ابنه في السلطة، على نهج زميله في انقلاب 1969، المخلوع القذافي.

وقال الناشط علي العسبلي على حسابه بموقع فيسبوك “فرحنا بتخريج دفعة من ضباط القوات المسلحة في المملكة الاردنية اليوم ولكن سرعان ما تبخرت تلك الفرحة بعد ان ظهرت علينا صور المدعو صدام ابن المشير حفتر وهو يضع على كتفيه رتبة نقيب بين ليله وضحاها!!”.



وأضاف العسبلي في مشاركته أن ظهور نجل حفتر بهذه الرتبة “يؤكد تحطم أحلامنا في مؤسسة عسكرية منضبطة وجيش نظامي حقيقي، وعودة مؤسسة الفرد والعائلة”.

وحضر حفل التخريج رئيس الأركان العامة لقوات حفتر اللواء عبد الرازق الناظوري وجرى الحفل في كلية الأمير هاشم للعمليات الخاصة في الأردن.

هذا وكشفت مصادر عسكرية أن منح صدام حفتر رتبة النقيب يأتي مخالفاً للقواعد العسكرية، وهو محل انتقاد الدائرة المقربة من حفتر.

من جهته قال المتحدث باسم قوات حفتر، أحمد المسماري، لــ”العربي الجديد”، إن “رتبة النقيب منحتها المؤسسة العسكرية في الأردن بشكل شرفي لابن حفتر تقديرا لجهود والده”.

وحول لماذا كان نجل حفتر يحمل رتبة عسكرية، مع أنه مدني، قال المسماري: “صدام كغيره من الشباب الليبي المنظم للجيش، تحصل على دورة لمدة تسعة أشهر في الأردن، وهو في هذه المناسبة يحضر حفل تخرج زملائه”.

لكن مسوؤلا عسكريا مقربا من البرلمان، اعتبر أن الإجراء مخالف للقانون العسكري، حيث “إن رتبة النقيب التي يحملها نجل حفتر، يتطلب الحصول عليها ما لا يقل عن عشر سنوات من الخدمة العسكرية المتواصلة”، لافتا إلى أن “سلوك نجل حفتر محل انتقاد كثير من القيادات العسكرية المقربة من حفتر منذ فترة”.

يشار إلى أن الأردن يقدم الخدمات التدريبية للقوات التابعة لحفتر منذ سنوات وقام بتخريج العديد من دورات الضباط وكان أبرز المشاركين في حضور تخريجها اللواء الناظوري علاوة عن الزيارات العديدة التي قام بها حفتر للأردن والتقى خلالها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.









