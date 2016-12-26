أعلنت الفنانة سلمى رشيد خطوبتها وذلك بنشرها صورة في صفحتها الرسمية على احد مواقع التواصل الاجتماعي ليدها وفي إصبعها خاتم الخطوبة وقد وضعتها على يد خطيبها الذي بدوره وضع خاتماً ولم تعلق عليها ويبدو أنها لم ترد كشف هوية الخاطب لتشويق جمهورها.

وفور إعلان سلمى الأمر انهالت عليها التعليقات والتهاني بالمناسبة من محبيها ومتابعيها متمنين لها السعادة ومطالبينها بالكشف عن هوية خطيبها.

وأول المهنئات كانت الفنانة هايدي موسى التي علقت على الخبر حيث كتبت :”حبيبتي الف مبروووك ربنا يكملك على خير”،

وكذلك هنأتها الفنانة البحرينية حنان رضا التي علقت :”الف مبروك للغاليه الاخت و الصديقه سلمى رشيد على عقد قرانها والله يتمم عليها السعاده و يسخره لها يارب و يرزقهم الذريه الصالحه “.