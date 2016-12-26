تداول مغردون على شبكات التواصل الاجتماعي صورا تظهر بضعة أشخاص يؤدون الصلاة في مكان لا يتسع سوى لـ 6 أو 7 أشخاص، على مصلي صغير في برج الساعة بمكة المكرمة.

وبحسب صحيفة ‘هافينغتون بوست’ الألمانية، فإنّ هذا المصلى الصغير يقع على ارتفاع تجاوز 600 متر فوق سطح الأرض، وعلى بعد 500 متر من الكعبة المشرفة في هلال برج الساعة الشهير في مكة المكرمة والتي تعد الساعة الأكبر في العالم.

ويقع المصلى تحديدا في أعلى البرج وسط هلال الساعة، وداخل حرف الألف الموجود في كلمة ‘الله أكبر’ ويبلغ قطر هذا الحرف 23 مترا، وبه يقع المصلى الذي يعد كذلك الأقرب في العالم من الكعبة المشرفة التي يتجه لها أكثر من مليار مسلم حول العالم لأداء الصلاة.

