توقع الفلكي المصري أحمد شاهين، إن عام 2017 سيشهد تشكيل حكومة عسكرية في مصر، ستكون “حكومة حرب”، وستخضع الدولة لاقتصاد حرب لما ستشهده المنطقة من اضطرابات. وفق قوله

وكشف الفلكي “شاهين” عن الشخصية التي سترأس هذه الحكومة، وهو اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وأشار إلى هذه الحكومة سيتم تشكيلها خلال الفترة ما بين مارس وسبتمبر العام 2017.

وقال شاهين أنه في العام الماضي تنبأ للفنان “محمد رمضان” نجاح كبير في 2016 وهذا حدث بالفعل ولكن في عام 2017 سوف يصاب النجم رمضان بمرض السرطان.

وأشار الى أن مسيرة حياة محمد رمضان تشبه نفس مسيرة الفنان الراحل “أحمد زكي” من بدايتها إلى نهايتها واصفا إياها تبدأ بالعضلات وتنتهي بالمرض.

كما كشف شاهين أن هناك بعض الشخصيات العامة التي سوف تتعرضون لوعكات صحية خلال2017 من بينهم رئيس الوزراء المهندس “شريف إسماعيل” والدكتور “علي عبد العال” رئيس مجلس النواب.

وحول تنبؤاته على الساحة الإعلامية قال أحمد شاهين ”سوف يتعرض الإعلاميون عمرو أديب وأحمد موسى، وعمرو الليثي، لمحاولة إغتيال”.