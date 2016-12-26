نشرت الفنانة السورية المعروفة سلاف فواخرجي صورة لأبنائها مع أسماء الاسد زوجة سفاح سوريا بشار الأسد.

ونشرت فواخرجي صورة عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام” لنجليها وهما برفقة أسماء الاسد، خلال حضورهما للأمسية الميلادية بدار الأوبرا السورية في احتفالات عيد الميلاد، حيث كانت أسماء الأسد حاضرة هناك في الوقت الذي يموت فيه أطفال سوريا جراء المعارك والقصف المتبادل والبرد القارس نتيجة التهجير الذي شهدته بعض المناطق السورية مثل “حلب” الذي استولى عليها النظام ومعه الميليشيات الايرانية الشيعية بمساندة روسية.

وعلقت سلاف على الصورة قائلة: “السيدة الأولى أسماء الأسد أميرة الياسمين وحمزة وعلي رمضان في الأمسية الميلادية بدار الأوبرا السورية دمشق”.

#السيدة_الأولى #أسماء_الأسد #أميرة_الياسمين و#حمزة_رمضان و#علي_رمضان في #الأمسية_الميلادية #جوقة_الفرح #دار_الأوبرا_السورية #دمشق #سوريا A photo posted by سلاف فواخرجي (@sulaffawakherji) on Dec 24, 2016 at 8:01am PST