أطلق نشطاء سعوديون ، انتفضوا من خلاله على في بلادهم، متهمينها بالتسبب في بطالة العديد من الشباب السعودي.

 

واستنكر بعض السعوديون من أخذ الأجنبي لمرتبات أكثر من السعودي، كما عبّروا عن استياءهم من تفضيل الشركات للعمالة الخارجية عن مثيلتها ، مؤكدين أن هذا حقهم الطبيعي وليست عنصرية، على حد ذكرهم.

 

 