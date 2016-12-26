أطلق نشطاء سعوديون هاشتاج #السعوديه_للسعوديين ، انتفضوا من خلاله على العمالة الأجنبية في بلادهم، متهمينها بالتسبب في بطالة العديد من الشباب السعودي.

واستنكر بعض السعوديون من أخذ الأجنبي لمرتبات أكثر من السعودي، كما عبّروا عن استياءهم من تفضيل الشركات للعمالة الخارجية عن مثيلتها السعودية، مؤكدين أن هذا حقهم الطبيعي وليست عنصرية، على حد ذكرهم.

@0Ill0 #السعودية_للسعوديين يخسي ويعقب ديرتنا بنيت وتطورت من فلوسنا محد له فضل علينا الا رب العالمين — نآرڤين ﴾. (@riri86101412) December 26, 2016

#السعودية_للسعوديين

تحياتي لأولي الأمر في المملكة العربية السعودية للتفكير في مشاكل أولادهم و جعل مصلحتهم و راحتهم في المقام الأول — Refaat Hesham (@RefaatHesham1) December 26, 2016

#السعودية_للسعوديين شعب كريم يستحق الاستفادة من مواردهم وامكانيات بلدهم — عماد الدين بابكر (@emadeldin141) December 26, 2016

#السعودية_للسعوديين

الاجانب اللي انا منهم ماسرقناوظيفه احد

ومن حق البلد انها تحافظ علي شبابها

دي مفيهاش اي نقاش

جحا اولي بلحم طوره — mo7med elmarya (@medoo278459771) December 26, 2016

المملكة انا اعتبرها بلادي فيها اتولدت وتعلمت للمرحله الثانوية اليمن ماعرفتها الا في الجامعه راح احزن اذا اضطريت للرحيل #السعوديه_للسعوديين — محمد الحبشي (@7boosh1989) December 26, 2016

لم ارى ابجح من الاجنبي المعترض بالهاشتاق على توظيف السعوديين في وطنهم! #السعودية_للسعوديين — Noura. (@Nx4_9) December 26, 2016

#السعوديه_للسعوديين عارف حضرتك ان الاجانب بيصرفوا اضعاف اللي بيحولوه طب تعرف لما يمشوا نص محلاتك هتقفل و الوظايف هتقل — Ahmed El-metwally (@Ahmedme2) December 26, 2016

#السعودية_للسعوديين

سياسة الدولة في سعودة الوظائف سياسة رشيدة جدا

لكن المشكلة في السعودي نفسه — 31H1G (@31H1G) December 26, 2016

السعوديين بارامكو يحققون ايرادات للبلد ليتم صرفها على حثالات متطفلة من بلدان متخلفة لم تضف ريال واحد لدخلنا القومي

#السعودية_للسعوديين — مخلص امين (@0Ill0) December 26, 2016

#السعوديه_للسعوديين بصراحه حقكم مينفعش اجي من بلدي اشتغل هنا وفي سعودي واحد بس جالس بدون عمل (بس بدون تجريح لو سمحتوا — ابو حمزه (@fatehe7733) December 26, 2016