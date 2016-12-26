أثار عرض مسرحي لـ”ستاند آب كوميدي” ضمن مهرجان الرياض للكوميديا غضباً جماهيرياً سعودياً لتضمنه “ألفاظاً خادشة للحياء وغير أخلاقية” صدرت عن بعض الفنانين المُشاركين فيه.

وبحسب جريدة «عكاظ» السعودية، الاثنين، لقي العرض المسرحي سخطاً واسعاً، وردود أفعال منددة بخاصة على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، بعد استخدام مفردات تسىء إلى الذوق العام، بالإضافة إلى عبارات تحمل إيحاءات غير أخلاقية، مع توجيه أسئلة، للتفاعل مع العرض، إلى النساء الحاضرات، باسلوب غير مناسب، والتهكم على فئات مختلفة، بشكل عام، من المجتمعات العربية عموماً، والسعوديين خصوصاً.

ومن جانبها اضطرت إحدى الشركات المنظمة لفعاليات «ستاند أب كوميدي» إلى القيام بإلغاء عرض كان مقرراً الشهر الجاري في جامعة «الأميرة نورة» للفنان العالمي «مايك إيبس»، وذلك بعد الكم الهائل من الاعتراضات الذي تعرضت الجامعة إليه لمشاركتها في المهرجان.

يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يُثير فيها عرض «ستاند آب كوميدي» موجة من الغضب الجماهيري، إذ أثار عرض ساخر في جدة استياء وغضباً مماثلين على «تويتر»، لتضمنه إشارات أساءت إلى قطر، بغرض إضحاك المُشاهدين، كما تسبب عرض سابق، أيضاً، لشاب سعودي عن المغرب في إحداث ضجة سابقة.