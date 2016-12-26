كان الإسكندر الأكبر أحد أعظم العقليّات العسكرية في العالم القديم، فقد شملت غزوات البلادَ الممتدة بين اليونان ومصر عبر تركيا، إيران، وباكستان.

وقد وظّف الإسكندر نجاحاتِه العسكرية واستراتيجيته الخاصة ببناء المملكة خلال سنين حُكمه الثلاثة عشرة في سبيل توطيد العلاقات بين الشرق والغرب باستخدام القوة العسكرية تارةً والتبادل الثقافي تارةً أخرى.

تعاظمت سُمعة الإسكندر بشكلٍ واسع النطاق لدرجة أنه عند وفاته في سنّ الثلاثين كان يُنظر إليه باعتباره يمتلك صفاتٍ ألوهيّة.

ويصعب التمييز بين ما هو واقعيّ وما هو خيالي في القصص التي وصلتنا عن الإسكندر الذي تفصلنا عنه قرون طويلة.

وفي هذا الفيديو الذي اعدته قناة “متع عقلك” مجموعة من الحقائق عن الأسكندر الأكبر :