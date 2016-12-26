في تحول غريب ومفاجئ ومناقض لمواقفها الصارمة السابقة، أشادت وزيرة العدل الفرنسية السابقة من أصول مغاربية رشيدة داتي، بالمملكة العربية السعودية واصفة إياها بأنها مفتاح محاربة الإرهاب، وهو الموقف الذي يتعارض مع مواقف الطبقة السياسية الفرنسية والأوروبية التي تتهم السعودية بتشجيع التطرف.

ونقلت الصحافة الفرنسية والخليجية تصريحات رشيدة داتي وزيرة العدل السابقة في حكومة نيكولا ساركوزي والعضو الحالي في البرلمان الأوروبي قولها أن “المجتمع الدولي أيقن أن السعودية هي مفتاح العمل لمكافحة الإرهاب، ويتحتم علينا الاعتراف بما تبذله السعودية من جهود وإجراءات وسياسيات” لمحاربة التطرف.

وكشفت “داتي” أنها قامت بزيارة الرياض منذ شهرين، وأعجبت بالتجربة السعودية لمحاربة التطرف ، ودعت البرلمان الأوروبي الى الاستفادة من تجربة السعوديين في مكافحة الإرهاب. وشددت كثيرا على الاستفادة من السعودية.

ويعتبر موقف رشيدة داتي غريبا، فخلال شهر سبتمبر 2015 هاجمت السعودية بقوة إثر إعدامها للشيعي علي النمر، ووصفت ما قامت به بالوحشية، وقالت “أننا لسنا صارمين بما فيه الكفاية مع العربية السعودية”.

ويجهل كيف تحولت رشيدة داتي من سياسة تنتقد السعودية الى سياسة تدافع عنها وسط البرلمان الأوروبي خاصة وأن رشيدة داتي تعتبر من المدافعين عن حقوق المرأة بينما حقوق المرأة في السعودية لا توجد تقريبا.