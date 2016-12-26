حطّم الأهالي بمنطقة “اسنا” بمحافظة الأقصر، تمثالاً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في شارع “الحرية”.

وتناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعيّ، صوراً للتمثال المُحطّم، بعضهم قال إن من وضع التمثال هو صاحب قهوة مخالفة، وبعد قيام البلدية بإغلاق القهوة، قام بتحطيم التمثال.

وغلبت التعليقات الساخرة على تحطيم التمثال، فقال أحدهم: (هل ستدعوهم يدمرونا اصنامنا ويسبون سيسيانا 😠 ماذا سنفعل .. نغير عليهم … نقتلهم … ناااااااخذ من كل عرصآ قبيلة 😂😂).

بينما كتب آخر: (انتو متأكدين ان ده تمثال للسيسي ؟؟؟ بغض النظر ان مفيهوش اي ملامح للسيسي بس مستحيل يكون تمثال السيسي محطوط ف مكان كله تراب وطوب احمر لو تمثال السيسي فعلا كان المعرصين صرفو عليه كتير يا جماعه).

وسخر آخر من التمثال قائلاً: (انا لو ليا تمثال معمول بالمنظر ده انا الي هكسره بايدي 😎).





