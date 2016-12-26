في إطار الحملة التي أطلقها ناشطون أردنيون تحت عنوان: ” #ارفع_علم_الأردن ” تعبيرا عن حبهم للمملكة بعد العمليات الإرهابية الأخيرة التي تعرض لها الأردن وراح ضحيتها عدد من أفراد الاجهزة الأمنية، شارك الفنان الإماراتي، حسين الجسمي في الحملة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”.

من جانبهم، شنَّ العديد من متابعي الفنان الإماراتي على “تويتر” حملة سخرية واسعة ضده، خاصة بعد التصاق صفة “النحس” التي لزمته سابقا، خاصة أن جميع الدول التي غنى لها شهدت كوارث ما زالت تعاني منها هذه البلدان حتى الآن، خاصة مصر وليبيا.

@7sainaljassmi حينكب امها 😂😂😂 ياخي شوف لك شي ثاني غير الدول ،، شوف احلام مثلا 😂😂 — زعيم وبس (@alizizo115) December 26, 2016

@7sainaljassmi بس يا فقري قلبي معاكو يا شعب الاردن والله #لعنة_الجسمى — EL TELWANY !! (@mekkawyHD) December 26, 2016

@7sainaljassmi ربي يستر على الاْردن و اَهلها — jilo O. A. (@jilolibyan80) December 26, 2016

@7sainaljassmi نكب الاردن غن لبشار — خالد الغامدي (@wwx534) December 26, 2016