في إطار الحملة التي أطلقها ناشطون أردنيون تحت عنوان: ” #ارفع_علم_ ” تعبيرا عن حبهم للمملكة بعد الأخيرة التي تعرض لها الأردن وراح ضحيتها عدد من أفراد ، شارك الفنان الإماراتي، في الحملة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”.

 

من جانبهم، شنَّ العديد من متابعي الفنان الإماراتي على “تويتر” حملة سخرية واسعة ضده، خاصة بعد التصاق صفة “” التي لزمته سابقا، خاصة أن جميع الدول التي غنى لها شهدت كوارث ما زالت تعاني منها هذه البلدان حتى الآن، خاصة وليبيا.