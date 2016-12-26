مع اقتراب بداية العام الجديد، نشرت وسائل الاعلام أهم تنبؤات عالم الفلك البريطاني باتريك مور للأعوام المقبلة وما سيحمل العام الجديد بالنسبة لسوريا والرئيس بشار الأسد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتوفي العالم البريطاني في العام 2012, فيما تواصل وسائل الاعلام تنشر أهم توقعاته التي صدق في بعضها سنويا.

من هو باتريك مور

السير باتريك ألفريد كالدويل مور من هُواة الفلك الذين بلَغوا مكانةً مَرمُوقة في هذا المجال ككاتب وباحث. وعمل كالدويل مور كمُعلّق إذاعي ومُذيع تلفزيوني، وهو رئيس الجميعة الفلكية البريطانية، المُؤسّس المشارك ورئيس جمعية الفلك الشعبية (SPA)، مُؤلّف من أكثر من 70 كتابًا في علم الفلك.

اهم توقعات باتريك مور 2017

غاليلو بريطانيا العالم الفلكي المشهُور “باتريك مور” الذي قال إنّ الأحداث التي تمر بها سوريا بالأخص في حلب ما هي إلّا صدق لتوقعاته السابقة مُنذ ثلاث سنوات بالضبط، أكّد أنّ الحرب السورية القائمة الآن ستجعلُ من الاسد ملكًا للعرب وسيدًا للشرق الأوسط، حيثُ اعتبره الفائز في هذه الحرب والمعركة القائمة في سوريا، واعتبره القائد الذي سيُنقذ الشرق الاوسط في القرن الواحد والعشرين وسيُطيح بقادة الشر في الوطن العربي.

أمّا في توقعات باتريك مور لتركيا، فقَد وصف رئيس الجمهورية التركية أردوغان بالشيطان، وقد اتّهمه بأنّه من أصدر مُذكرات توقيف بحقّه عِدّة مرّات بعد أن قام بكشف مكره وخُبثه.

وقد توقع أن يشهَد العام 2017 مَقتل أردوغان أمام الجموع الغفيرة والكثيرة، إذ قال إنّ بعض الايدي الكردية في تركيا ستقوم باغتياله وأكّد أنّ الاسد سوف ينتصر نصرًا عظيمًا وستكون بداية النصر في حلب.