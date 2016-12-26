توفي مغني البوب البريطاني الشهير جورج مايكل الأحد في منزله ببريطانيا عن عمر 53 عاما.ونفت الشرطة وجود شبهة جنائية في وفاته.

وفيما يلي 8 حقائق لا تعرفونها عن “جورج مايكل”:

1_ في نيسان (أبريل) من العام 1998، اعتقل جورج مايكل بتهمة خدش الحياء العام.

أما المفاجأة فهي أنّ الشرطي الذي ألقى القبض عليه ويُدعى مارسيلو رودريغز، رفع دعوى ضدّه بعد سنوات مطالباً إياه بدفع مبلغ 10 ملايين دولار.

والسبب اعتقاده أن فيديو كليب «أوتسايد» الذي أطلقه المغني في العام 1999 يتضمن تمثيلاً كاريكاتورياً له. إلا أنّ حجته لم تقنع القضاة.

2_ بعد أن توفي مغني فرقة “كوين”، فريدي ميركوري، كان من المرتقب أن يحلّ جورج مايكل محلّه.

ورغم أن الأمر كان جدياً بالنسبة إلى موسيقيي الفرقة وأبرزهم عازف الغيتار بريان ماي، بقي انضمام مايكل إليها مجرّد أمنية.

إلا أنّه تعاون مرات عدة مع أفرادها وخصوصاً في مناسبة تكريم مركوري في العام 1992 في ويمبلي.

3_ لم يكن العام 2011 سعيداً بالنسبة إلى جورج مايكل. فقد أصيب بالتهاب رئوي، ما أودى به إلى غيبوبة استمرت 3 أسابيع. وعند استيقاظه، كان عليه أن يتدرب على المشي والكلام!

4_ أعاد جورج ماكيل أداء أغنيته الأكثر شهرة “لاست كريسمس” 400 مرة.

5_ كان المغني الراحل أول أول فنان غربي يقوم بجولة غنائية في الصين. وقد أعدّ لهذه الغاية فيلم وثائقي عنوانه Foreign Skies: Wham! In China.

6_ ما تزال بعض محطات الإذاعة تحظر بثّ أعمال جورج مايكل. والسبب، برأي القيمين عليها أن تلك الأعمال لا تناسب الجيل الشاب! .

7_تمكن المغني البريطاني من بيع أكثر من 100 مليون نسخة من ألبوماته طوال تاريخه.

8_مايكل المولود في 1963، التحق بفرقة Wham التي ذاع صيتها في فترة الثمانينات.