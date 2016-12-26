استنكر الكاتب الإماراتي المثير للجدل والمقرب من ولي عهد أبو ظبي، حمد المزروعي، الفرحة التي أبداها العديد من على إثر سقوط الطائرة العسكرية الروسية وهي في طريقها إلى مدينة في مما أدى إلى مقتل كل من كان على متنها، معتبرا أن هذه الفرحة لن تحرر .

 

وقال “المزروعي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” سقوط طائرة روسية ليست دلالة او ايه لـ تحرير القدس كمية الفرح في الاستراحات والمقاهي والشوارع غريبة وتستحق التامل”.

 

من جانبهم، شنَّ متابعو “المزروعي” عبر تويتر هجوما شديدا، مستنكرين تضامنه مع قاتلي ، معتبرين بان القدس لن تتحرر إلا بالخلاص من امثاله من العرب.