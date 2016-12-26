استنكر الكاتب الإماراتي المثير للجدل والمقرب من ولي عهد أبو ظبي، حمد المزروعي، الفرحة التي أبداها العديد من العرب على إثر سقوط الطائرة العسكرية الروسية وهي في طريقها إلى مدينة اللاذقية في سوريا مما أدى إلى مقتل كل من كان على متنها، معتبرا أن هذه الفرحة لن تحرر القدس.

وقال “المزروعي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” سقوط طائرة روسية ليست دلالة او ايه لـ تحرير القدس كمية الفرح في الاستراحات والمقاهي والشوارع غريبة وتستحق التامل”.

سقوط طائرة روسية ليست دلالة او ايه لـ تحرير القدس كمية الفرح في الاستراحات والمقاهي والشوارع غريبة وتستحق التامل … — حمد المزروعي (@uae_3G) December 25, 2016

من جانبهم، شنَّ متابعو “المزروعي” عبر تويتر هجوما شديدا، مستنكرين تضامنه مع قاتلي السوريين، معتبرين بان القدس لن تتحرر إلا بالخلاص من امثاله من العرب.

@uae_3G نعلم نعلم فدلالات تحرير القدس تكون بانقراض امثالك بيننا — عبد اللطيف ميلودي (@tifa802) December 25, 2016

@uae_3G غريب انت تفرح في موت المسلمين وتحزن في موت الكفار — Saad (@Dwas654) December 25, 2016

@uae_3G جبر الله عزاءك في النافقين الروس ! — ابو فيصل المطرفي (@fadil5544) December 25, 2016

@uae_3G جر سيفك وصيح يا لثارات الروس ياخي انت مخلوق هجين يهودي على ايراني على روسي على مستعرب — عمر العباديّ (@amarajsh) December 26, 2016

@uae_3G حقيقة أنت من يستحق التأمل ف الحمدلله الذي هداهم واضلك — نوار القثامي (@nwar40) December 26, 2016