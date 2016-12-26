نشرت قناة التلفزيون العربي, صورة مشفرة على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لأحد الشخصيات العامة, معلنة انها ستظهر على شاشتها قريباً دون اعطاء تفاصيل أكثر حول الصورة.

وتسابق المتابعين في معرفة هذا الشخص ، إلا أن الإعلامي تامر أبو عرب – المذيع بالقناة – كشف أن الشخصية المقصودة هي الدكتور محمد البرادعي – نائب الرئيس السابق للشؤون الدولية.

وأشار إلى أن حوار القناة مع البرادعي لن يكون حلقة واحدة فقط وإنما عدة حلقات.

وعادت القناة إلى نشر بوست ثان أوضحت فيه أن البرادعي هو ضيفها الذي سيحل ضيفا على شاشتها قريبا..

وتوقع متابعو القناة أن ينصب الجانب الأكبر من الحوار على الفترة التي تلت أحداث 3 يوليو وأسباب قبوله بمنصب نائب الرئيس وغيرها من الأمور الشائكة.