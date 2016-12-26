في واحدة من الإختراقات العنيفة لجدار الرفض الذي بناه مجتمع مملكة البحرين لكل ما هو صهيوني، نجح وفد من التجار ورجال الأعمال الصهاينة بزيارة إلى البحرين الاسبوع الماضي بهدف عقد اتفاقات تجارية مع رجال الاعمال والشركات التجارية، حيث قاموا باستغلال الزيارة بإقامة شعائرهم المقدسة قلب قلب العاصمة البحرينية “المنامة” من خلال إشعال الشمعدان اليهودي “المنوارة” بحضور نخبة من رجال المال والأعمال المقربين من الدوائر الرسمية في البلاد.

وتداول ناشطون بحرينيون مقطع فيديو رصد الاحتفالات التي شارك فيها الوفد بمشاركة رجال الأعمال المقربين من السلطة وهم يهتفون بضرورة هدم المسجد الاقصى لإقامة هيكلهم المزعوم، دون أن يحرك احد من الحاضرين ساكنا ودون رد فعل رسمي حتى الآن، حيث جاء ذلك بعد عام تقريباً من قيام صهاينة ينتمون لحركة “حباد” بعقد مراسم عيد “النور” في المعبد اليهودي بالعاصمة المنامة بعد انقطاع منذ العام 1948م.

من جانبها، استغلت وسائل الإعلام الإسرائيلية الحدث أفضل استغلال، مشيدة بروح التسامح التي تعاملت بها مملكة البحرين، حيث نشرت القناة “العاشرة” الإسرائيلية تقريرا عن الاحتفالية والغريب ان التقرير كان لمراسلها في البحرين ” أفيشاي بن حاييم”ن الذي أشاد بمشاركة أصحاب العقال لأصحاب القبعات احتفالهم.

يشار إلى أن حركة “حباد” تعد من أكثر الحركات الدينية اليهودية تطرفا وتحاملا على العرب.

وطالب الحاخام مئير إيل فريدمان، حاخام مدينة “كريات موسكين”، وأحد قادة الحركة بمنح جائزة “إسرائيل” أهم الجوائز التي تمنحها “الدولة” لحركة “لاهفا” اليهودية الإرهابية، التي تتولى تنفيذ عمليات إرهابية ضد الفلسطينيين، لا سيما في مدينة القدس والمدن المختلطة.

وأصدر الحاخام إسحاق شابيرا، المنتسب لهذه الحركة، مصنفا فقهيا عام 2009 ضمّنه مسوغات “فقهية” تبيح لليهود قتل الرضع العرب. ويلعب حاخامات الحركة دورا رئيسا في الحث على تدمير المسجد الأقصى وبناء الهيكل على أنقاضه.

ويرأس الحاخام يسرائيل هرئيل، أحد قادة “حباد”، حركة “معهد الهيكل”، التي تعد أكثر الحركات انغماسا في الإعداد لتدمير المسجد الأقصى. وينظم “معهد الهيكل” يوميا محاضرات للطلاب الإسرائيليين حول أهمية “إعادة” بناء الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى، وحثهم على الانضمام لحملات تدنيس الحرم القدسي الشريف

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية بشكل خاص إلى تعيين ملك البحرين لليهودية هدى نونو، ممثلة للبحرين في الأمم المتحدة.

ُيذكر أن تسريبات “ويكيليكس” كشفت النقاب عن لقاءات سرية مكثفة تتم بين مسؤولين إسرائيليين وبحرينيين. ونوهت التسريبات إلى أن إسرائيل عينت الدبلوماسي برويس كشدان، مبعوثا سريا لدول الخليج، وأنه كثيرا ما يتردد تحديدا على البحرين.