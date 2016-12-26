حكمت محكمة أمن الدولة في جلسة عقدتها، الاثنين، على أربعة متهمين بالإعدام شنقا حتى الموت، قتلوا أحد مرتبات ادارة مكافحة المخدرات في العقبة في أيلول من العام الماضي.

وقررت المحكمة تجريم المتهمين الأربعة بجنايتي مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ احكام قانون مكافحة المخدرات وأدت الى موت احد الموظفين بالاشتراك، وحيازة اسلحة اتوماتيكية بقصد استعمالها على وجه غير مشروع ادت الى موت انسان.

كما قررت المحكمة حبس متهم آخر سنة ونصف السنة، وجرمته بجنحة حيازة سلاح ناري دون ترخيص قانوني، واعلنت المحكمة في قرارها براءة متهمين اثنين من التهم المسندة لهما.بحسب وسائل اعلام أردنية

وكانت قوة امنية من رجال ادارة مكافحة المخدرات تحركت في ايلول من عام 2015 الى منطقة الراشدية في العقبة من اجل القاء القبض على متهم لتتفاجأ بخروج مركبتين خصوصيتين قام من فيها باطلاق النار صوب القوة الامنية ما ادى الى وفاة احد افراد القوة وهو العريف محمد السلايمة من مرتب الادارة.