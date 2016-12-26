استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بتعاملات اليوم، الاثنين، حيث عرضت بنوك مصر والقاهرة والأهلي 18.65 جنيهًا لشراء الدولار مقابل 18.85 جنيهًا للبيع.

وسجل “الأخضر” أعلى سعر له بتعاملات اليوم لدى مصرف “أبو ظبي الإسلامي” والذي عرض 18.99 جنيهًا للشراء مقابل 19.30 جنيهًا للبيع.

بينما عرض بنك “بيريوس” 18.99جنيهًا لشراء الدولار و19.25 جنيهًا للبيع. وسجل سعر شراء الدولار بالبنك المصري لتنمية الصادرات 18.90 جنيهًا للشراء مقابل 19.20جنيهًا للبيع.

ووصل سعر شراء الدولار اليوم، الاثنين، في السوق الموازية المصرية إلى 19.50 جنيهًا مقابل 19.80 جنيهًا للبيع وفقًا لمتعاملين بها.

يشار إلى أنه منذ تعويم “الجنيه” ظهرت بعض الأزمات المرتبطة بأسعار السلع وتوفُّرها، أبرزها نقص عدد كبير من الأدوية في الصيدليات، بما في ذلك أدوية علاج أمراض السرطان، إضافة إلى أدوية أساسية مثل الأنسولين والتيتانوس وحبوب منع الحمل.