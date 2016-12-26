قال مساعد قائد القوة البحرية للجيش لشؤون التنسيق، الأميرال بيمان جعفري, إن دول الخليج العربي لا يوجد لديها القدرة على مواجهة طهران عسكريا، معلنا قرب تدشين مدمرة محلية الصنع والتفكير في صنع “حاملة طائرات” وفق تأكيده.

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية شبه الرسمية عن جعفري، قوله إن الدول العربية في الخليج “عاجزة عن مواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية” مضيفا في كلمة له في مدينة قم الدينية الأحد، إن أيا من الدول العربية في الخليج الفارسي “لا تمتلك القدرة على مواجهة إيران، وهذا ليس شعارا وإنما حقيقة” وفق قوله، معيدا السبب إلى تطوير إيران لمجال التجهيزات العسكرية.

وأشار جعفري إلى إرسال إيران 44 مجموعة سفن إلى المياه الدولية، وتطرق إلى مسؤولية وزارة الدفاع في إسناد القوة البحرية قائلا: “في الوقت الحاضر فان وزارة الدفاع والقوة الجوية تعملان على صنع المعدات العسكرية الخاصة بالمعارك البحرية.. احتياجات القوة البحرية من الصواريخ يتم تأمينها بواسطة إمكانيات وزارة الدفاع.”

أما وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “ارنا” فقد نقلت في جزء آخر من تصريحات جعفري المثيرة قوله إن طهران ستدشن في مارس/آذار المقبل المدمرة “سهند” كاشفا أن بلاده “تفكر بصنع حاملة طائرات”.

وأوردت الوكالة عن جعفري، الذي هددت قواته مرارا بإغلاق المضائق البحرية في المنطقة بحال تعرض طهران لضربات عسكرية، قوله إن بلاده “ليست بحاجة إلى الأجانب في توفير المعدات وقطع الغيار والكوادر البشرية” مضيفا: “صنع حاملة طائرات يعد من ضمن الإمكانيات التي نفكر بها والأهداف التي تحظي باهتمامنا وسنصل إلى ذلك خطوة فخطوة.”