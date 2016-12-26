أشاد الرئيس السوريّ بشار الأسد، بنظيره المصريّ عبد الفتاح السيسي؛ لما أسماه بـ”دعمه الكبير لسوريا”، في لقاء جمعه وعدداً من أعضاء “اتحاد المحامين العرب”، في دمشق.

وقالت مصادر نقابية مصرية عن الاجتماع: “رئيس النظام السوري قال إن الشكر موصول لمصر على وقوفها إلى جانب سورية، في الوقت الذي كانت هناك قوى عربية كثيرة أخرى تنحاز للفوضى، على عكس مصر التي أيدته ودعمته في مواجهة المتطرفين”، بحسب مزاعمه.

وأوضحت المصادر أن الأسد واصل الإشادة بـ”الموقف المصري”، قائلاً: “أدرك تماماً صعوبة الموقف الذي بات فيه الرئيس المصري، لأن عدداً من أصدقاء القاهرة من الدول العربية تعاقبه على هذا الموقف”.

وقالت إن رئيس النظام السوري شن، خلال اللقاء، هجوماً حاداً على المملكة العربية السعودية، متهماً إياها بـ”السعي لإسقاطه، لأسباب بعيدة عن الرؤى السياسية”، على حد زعمه.

وشارك في اللقاء عدد من المحامين المصريين الأعضاء في اتحاد المحامين العرب، المنتمين للتيار الناصري، تقدمهم النائب بالبرلمان، محمد عبد الغني، وخالد أبو كريشة، فيما امتنع عدد من الأعضاء الخليجيين في الاتحاد عن المشاركة، بالإضافة إلى المحامين المنتمين لتيار “14 آذار” اللبناني.