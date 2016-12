كشف النجم والممثل الأمريكي الشهير آرنولد شوارزينجر أن شكل جسمه الرياضي لا ولم يعجبه على الإطلاق، مشيراً إلى أنه نظر لنفسه في المرآة ذات مرة ولم يتمالك نفسه الأمر الذي دفعه لـ”التقيؤ”.

هذا وقد أكد نجم الأكشن العالمي لصحيفة الديلي ميل البريطانية، أنه “عانى كثيرا بسبب عدم ثقته بنفسه”، مشيرا إلى أنه “نظر لنفسه ذات مرة في المرآة وكان في ذروة قوته ولم يتمالك نفسه وقام “بالتقيؤ”.

وأضاف نجم هوليوود الشهير أنه “كان ينظر لنفسه بعد أن يكسب جائزة أولمبية”، متسائلا “كيف فزت بها؟”.

وشدد شوارزينجر على “عدم ثقته بنفسه دفعته لإجهاد نفسه في التمارين الرياضية ليبدو بشكل جيد”، موضحا “عمري ما رأيت نفسي كاملا، دائما أرى شيئا مفقودا، فدائما أرى ملايين الأشياء الناقصة في نفسى وهو ما يدفعني للعودة إلى صالة الرياضة”.

يذكر أن آرنولد يواصل حاليا تصوير دوره في فيلم “Journey to China: The Mystery of Iron Mask” المقرر عرضه العام المقبل، كما انتهى من تصوير فيلم ” Aftermath”.