يبحث الرجل عن كل الطرق التي يمكنه من خلالها أن يقوم بعلاقة جنسية ناجحة مع المرأة ويكون راضياً عن نفسه.

 

ونشر موقع “صحتي” قائمة بأطعمة تساعد على نجاح بشكل كامل:

 

1.اللحم الأحمر البقري: تحتوي لحوم الأبقار على نسببة قليلة من الدهون وفيها عناصر أساسية للجسم ومنها الزنك والسيلينيوم والفيتامين B وهذه العناصر تساعد على إنتاج هرمون التستوستيرون.

 

2.اللبن الزبادي: يمد اللبن الزبادي الجسم بنسبة مهمة من الكربوهيدرات وا ان يدخل الجهاز الهضمي يعمل كمحفزر ليمد الجسم بالبكتيريا النافعة المفيدة للقلب والجهاز المناعي ويقوي عملية الانتصاب عند الرجل.

 

3.المكسرات: المكسرات غنية بالزنك والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة وهي مهمة لصحة القلب والجسم وتمد الرجل بعناصر قوة من أجل تقوية عملية الانتصاب لديه.

 

4.بلح البحر: ثمار البحر عادة مهمة كثيراً للعملية الجنسية ومن بينها نذكر الأهم ألا وهي بلح البحر الغنية بالبروتينات والفيتامينات والحديد مما يعزز الشعور بالطاقة ويحسن القدرة الجنسية عند الرجل.

 

5.البندق: يحتوي البندق على الدهون الاحادية غير المشبعة ويمكن تناوله مع الشوكولا ليحصل الشخص منه على قدر كبير من القوة والطاقة.

 

6.البطيخ: البطيخ معروف بأنه طبيعية للجسم لأنه يقوم بالعمل عينه كالفياغرا في الأوعية الدموية مما يزيد عند الرجل ويساعده في إتمام علاقة حميمة ناجحة.

 

7.الثوم: تناول الثوم النيء يزيد من الرغبة الجنسية عند الرجل ويزيد من تدفق الدم الى الأعضاء الجنسية ولكن ينصح بتناوله على الدوام من أجل حصد فوائده الجنسية.