يبحث الرجل عن كل الطرق التي يمكنه من خلالها أن يقوم بعلاقة جنسية ناجحة مع المرأة ويكون راضياً عن نفسه.

ونشر موقع “صحتي” قائمة بأطعمة تساعد على نجاح العلاقة الحميمة بشكل كامل:

1.اللحم الأحمر البقري: تحتوي لحوم الأبقار على نسببة قليلة من الدهون وفيها عناصر أساسية للجسم ومنها الزنك والسيلينيوم والفيتامين B وهذه العناصر تساعد على إنتاج هرمون التستوستيرون.

2.اللبن الزبادي: يمد اللبن الزبادي الجسم بنسبة مهمة من الكربوهيدرات وا ان يدخل الجهاز الهضمي يعمل كمحفزر ليمد الجسم بالبكتيريا النافعة المفيدة للقلب والجهاز المناعي ويقوي عملية الانتصاب عند الرجل.

3.المكسرات: المكسرات غنية بالزنك والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة وهي مهمة لصحة القلب والجسم وتمد الرجل بعناصر قوة من أجل تقوية عملية الانتصاب لديه.

4.بلح البحر: ثمار البحر عادة مهمة كثيراً للعملية الجنسية ومن بينها نذكر الأهم ألا وهي بلح البحر الغنية بالبروتينات والفيتامينات والحديد مما يعزز الشعور بالطاقة ويحسن القدرة الجنسية عند الرجل.

5.البندق: يحتوي البندق على الدهون الاحادية غير المشبعة ويمكن تناوله مع الشوكولا ليحصل الشخص منه على قدر كبير من القوة والطاقة.

6.البطيخ: البطيخ معروف بأنه فياغرا طبيعية للجسم لأنه يقوم بالعمل عينه كالفياغرا في الأوعية الدموية مما يزيد الرغبة الجنسية عند الرجل ويساعده في إتمام علاقة حميمة ناجحة.

7.الثوم: تناول الثوم النيء يزيد من الرغبة الجنسية عند الرجل ويزيد من تدفق الدم الى الأعضاء الجنسية ولكن ينصح بتناوله على الدوام من أجل حصد فوائده الجنسية.