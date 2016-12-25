أوردَ تقريرٌ طبيّ نشره موقع (santeplusmag) مجموعة من الآلآم التي تصيب جسم الإنسان، وفي كثيرٍ من الأحيان يتم تجاهل هذه الآلآم على الرّغم من أنها قد تكون في كثير من الأحيان إشارة يرسلها اليكم الجسم لتنبيهكم الى مشاكل واضطرابات خطيرة.

1.آلام الصدر: قد يكون الألم في الصدر علامة لأمراض القلب. إذا كنتم تعانون من ألم حاد ومفاجئ وراء عظمة القص sternum، وإن كان هذا الألم يمتد حتى الذراعين والكتفين وصولاً الى الفك السفلي والحنجرة، من المهم جداً أن تستشيروا الطبيب بشكل عاجل.

2.آلام أسفل الظهر: يعتقد البعض أن آلام أسفل الظهر قد تكون فقط نتيجة لمشكلة تتعلّق في العضلات أو الهيكل العظمي. إلا أن هذه الآلام قد تشير الى مشكلة أكثر خطورة في الكليتين.

في الواقع إن الأشخاص الذين يعانون من حصى الكلى، أو تورّم الكلى أو التهابها يشعرون بآلام شديدة في الظهر.

ويجب التنويه الى أن الشعور بألم مستمر وقوي يمكن أن يكون أيضاً علامة لوجود ورم.

3.ألم الرأس الشديد: إن الإصابة بانهيار عصبي قد يؤدي الى الصداع الشديد والمتكرر، ولكن في بعض الأحيان هذا الألم يكون إشارة لوجود سكتة دماغية وشيكة أو نوبة نقص تروية ischémique transitoire.

4.ألم البطن الحاد: إن البطن هو جزء يغطي العديد من الأعضاء، لذلك فإن الشعور بألم شديد في هذه المنطقة من الجسم يجب أن يثير انتباهكم على الفور.

إن هذا الألم قد يكون إشارة الى وجود اضطرابات في الرئة والرحم والمرارة والبنكرياس أو الكبد.

فعليكم إستشارة الطبيب فوراً لكشف السبب وراء هذه الآلام ومعالجتها.