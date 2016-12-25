تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمراسل قناة “العالم” الإيرانية ربيع كلاوندي وهو يسخر من أهالي حلب الذين هجروا من مدينتهم على يد النظام الذي يقوده بشار الأسد ومن وراءه الميليشيات الإيرانية.

وصوّر كلاوندي مقطع فيديو على طريقة السيلفي أمام جدران كتب عليها سوريّان عن حبّهما لبعضهما، “إلى مَن شاركتني الحصار، بحبك”، و”راجعين يا هوا”، وانتشرت صورهما بقوة على مواقع التواصل، الأسبوع الماضي، ساخراً من السوريين وتهجيرهم.

وضحك كلاوندي ساخراً في المقطع الذي نشره على حسابه في “تويتر” أمام الجدار، وقال “وهلأ وينكن؟ طلعتوا ع إدلب. بالأخضر ركّبناه. باي باي، حلب إلنا”. وأمام جدار آخر، قال “وهون بقلك راجعين يا هوا، لوين يابا إنو يرجعوا ع حلب. حبيبي، ع إدلب لاحقينكم. لا بترجعوا لا حلب ولا غيرها. هي الأرض إلنا، نحن أخدناها”.

ذكرهن ونكد عليهن 😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/zOngEz163e — Rabea Kalawandy (@aboward87) December 23, 2016

وجاء فيديو كلاوندي بعد تهديد المراسل اللبناني حسين مرتضى لأهالي إدلب بالقصف والباصات الخضراء، وسخريته من الحلبيين داخل الجامع الأموي.