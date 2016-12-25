عبَّر مدير مكتب قناة “الجزيرة” في باريس “عياش دراجي” عن شماتته بسقوط الطائرة الروسية التي سقطت في البحر الاسود وهي في طريقها إلى مدينة اللاذقية في سوريا وعلى متنها 91 عسكريا، معتبرا أنه “من حق الأسماك أن تسمع عزفهم”، وذلك بعد ان تبين أن غالبية من كانوا على متن الطائرة هم أعضاء الفرقة الموسيقية الخاصة بالجيش الروسي.

وقال “دراجي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”: ” 93 قتيلا روسيا قي البحر الأسود بينهم أكثر من ستين عازفا في مجموعة ألكسندروف المعروفة بأسفارها إلى الخارج للعزف ولها اسم جوقة الجيش الأحمر التي يديرها فاليري خاخيلوف”.

وأضاف: ” سقطت جوقة الجيش الأحمر في البحر الأسود ولن تشارك في احتفالات الميلاد بقاعدة عسكرية في سوريا بل كان لها احتفالات وفاة مباشرة في عرض البحر” .

واختتم قائلا: “ضاع الاحتفال أيضا على تسعة صحافيين كانوا سيغطون العزف الجميل للجوقة”.