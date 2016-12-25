شنَّ المحامي الدولي ورئيس المعهد الأوروبي للعلوم السياسية، محمود رفعت هجوما حادا على مستشار ولي عهد ، عبد االخالق عبد ، واصفا تغريداته التي أدلى بها أمس السبت حول ضجر دول من السيسي بالمضللة،  كاشفا أن لم تمنعه من دخولها إلا بعد أن أدركت دوره المشبوه.

 

وقال “رفعت” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” حين منعت #سلطنة_عمان هذا الشخص دخول أرضها أدركت فهمها الأدوار، كلامه من #أبوظبي لتضليل #الخليج و # خاصة ف #الامارات من يقود #السيسي”.

 

وكان عبد الخالق عبد الله قد اعلن في سلسلة تغريدات عبر حسابه بتويتر أن دول الخليج قد ضاقت ذرعا بالرئيس المصري ونظامه، وذلك بعد سحب من مشروع قانون لإدانة الإسرائيلي في .

 

يشار إلى أن سلطنة عمان قد منعت مستشار ابن زايد من دخول أراضيها في سبتمبر/ أيلول الماضي دون أن تفصح عن أسبابها، إلا أن الكثير من المحللين رأوا أن سبب المنع هو ما نشره من إشاعات حول السلطنة، كان أكثرها تأثيرا بالسلب شائعة توزيع أموال طائلة على الشعب بمناسبة عودة السلطان بعد رحلة علاجية، بالإضافة إلى طرحه استفتاء على حسابه بموقع “تويتر” حولإن كان سيكون أفضل بدون سلطنة عمان.

 