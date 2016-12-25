تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو حول ظاهرة غريبة من نوعها على أحد التايوانية.

 

وبحسب الفيديو المتداول الذي نشرته قناة “المجلة” على اليوتيوب ورصدته “وطن”، فإن ظاهرة الزرقاء هي ظاهرة تم ملاحظتها على الشواطئ التايوانية، وتحديدًا شواطئ جزر Matsu، وقد كانت كل التوقعات بشأن هذه الظاهرة هي أنها تنتج بسبب أحد أنواع التلوّث في ، ولكن على ما يبدو فإن لا علاقة له بهذا.

 

وبشأن الظاهرة هذه، قال بروفيسور في معهد في جامعة الوطنية بأن السبب الرئيسي للتوهج الأزرق على الشواطئ هو أحد أنواع المضيئة.

 

وأوضح الفيديو أن هذه الطحالب المضيئة ظهرت في أماكن أخرى في أوقات سابقة غير هذه التي ظهرت في تايوان، مثل ، وتحديدًا في قرية Zeebrugge على الساحل.

 