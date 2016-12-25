قال النائب عن حركة “الشعب” التونسيّة سالم الأبيض، إن هناك ثلاث وحدات استخباراتية إسرائيلية تعمل في تونس، وفقاً لتقرير اصدره مركز يافا للدراسات و البحوث عام 2012.

وأشار الأبيض إلى أن الوحدة الأولى موجودة في تونس العاصمة، وتقوم بمراقبة الجزائر مؤكدا أنه يعلم حتى اسم الشخص الذي يترأسها.

بينما الوحدة الثانية، وفقاً للنائب عن “الشعب”، موجودة في سوسة، وتستخبر عن تونس وعن المجتمع المدني و السياسي والنقابات و المعاديين لإسرائيل والحركات الإسلامية.

أما الوحدة الثالثة فهي موجودة في جربة وتقوم بالإستخبار عن ليبيا واليهود الموجودين في المنطقة.

وأثيرت في تونس، مطالبات بتفعيل جهاز المخابرات بعد اغتيال المهندس التونسي الشهيد محمد الزواري، وسط تأكيدات باختراق الموساد الإسرائيلي للبلاد وتحديداً وزارة الداخلية.