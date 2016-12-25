كشف الكاتب الصحفي السعودي، خالد العلكمي، عن أهم المواضيع التي تم مناقشتها في اجتماع ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي، محمد بن سلمان مع مجموعة من الكتاب ورؤساء تحرير الصحف السعودية، مؤكدا على انه تم طرح موضوعات هامة منها المشاركة السياسية وسقف حرية التعبير.

وقال “العلكمي” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” سأجيب على سؤال تردد كثيراً وهو: ما هي المواضيع التي نوقشت في لقاء الأمير؟ وهل طُرحت الملفات التي طالبنا بمعالجتها وإصلاحها في الماضي؟ 1-3″.

سأجيب على سؤال تردد كثيراً وهو:

ما هي المواضيع التي نوقشت في لقاء

الأمير؟ وهل طُرحت الملفات التي طالبنا

بمعالجتها وإصلاحها في الماضي؟

1-3 — خالد العلكمي (@AlkamiK) December 25, 2016

وأضاف: ” بعض المواضيع التي طُرحت: ذوي الدخل المحدود مخصصات الأُسر مكافحة الفساد المشاركة السياسية القطاع الخاص سقف التعبير البطالة الشورى الاعلام 2-3″.

بعض المواضيع التي طُرحت:

ذوي الدخل المحدود

مخصصات الأُسر

مكافحة الفساد

المشاركة السياسية

القطاع الخاص

سقف التعبير

البطالة

الشورى

الاعلام

2-3 — خالد العلكمي (@AlkamiK) December 25, 2016

وتابع قائلا:”الأمير وعد بإطلاع الإعلام على ما دار في اللقاءات بكل شفافية. بالمجمل متفائل بما سمعت (وننتظر “التنفيذ) والله يكتب ما فيه الخير لوطننا 3-3”.