كشف الكاتب الصحفي السعودي، خالد العلكمي، عن أهم المواضيع التي تم مناقشتها في اجتماع ولي ولي العهد ، مع مجموعة من الكتاب ورؤساء تحرير الصحف ، مؤكدا على انه تم طرح موضوعات هامة منها وسقف .

 

وقال “العلكمي” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” سأجيب على سؤال تردد كثيراً وهو: ما هي المواضيع التي نوقشت في لقاء الأمير؟ وهل طُرحت الملفات التي طالبنا بمعالجتها وإصلاحها في الماضي؟ 1-3″.

 

وأضاف: ” بعض المواضيع التي طُرحت: ذوي مخصصات الأُسر مكافحة المشاركة السياسية القطاع الخاص سقف التعبير البطالة الشورى الاعلام 2-3″.

 

وتابع قائلا:”الأمير وعد بإطلاع على ما دار في اللقاءات بكل شفافية. بالمجمل متفائل بما سمعت (وننتظر “التنفيذ) والله يكتب ما فيه الخير لوطننا 3-3”.