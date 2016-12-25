كشف الكاتب الصحفي السعودي، خالد العلكمي، عن أهم المواضيع التي تم مناقشتها في اجتماع ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي، محمد بن سلمان مع مجموعة من الكتاب ورؤساء تحرير الصحف السعودية، مؤكدا على انه تم طرح موضوعات هامة منها المشاركة السياسية وسقف حرية التعبير.
وقال “العلكمي” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” سأجيب على سؤال تردد كثيراً وهو: ما هي المواضيع التي نوقشت في لقاء الأمير؟ وهل طُرحت الملفات التي طالبنا بمعالجتها وإصلاحها في الماضي؟ 1-3″.
سأجيب على سؤال تردد كثيراً وهو:
ما هي المواضيع التي نوقشت في لقاء
الأمير؟ وهل طُرحت الملفات التي طالبنا
بمعالجتها وإصلاحها في الماضي؟
1-3
— خالد العلكمي (@AlkamiK) December 25, 2016
وأضاف: ” بعض المواضيع التي طُرحت: ذوي الدخل المحدود مخصصات الأُسر مكافحة الفساد المشاركة السياسية القطاع الخاص سقف التعبير البطالة الشورى الاعلام 2-3″.
بعض المواضيع التي طُرحت:
ذوي الدخل المحدود
مخصصات الأُسر
مكافحة الفساد
المشاركة السياسية
القطاع الخاص
سقف التعبير
البطالة
الشورى
الاعلام
2-3
— خالد العلكمي (@AlkamiK) December 25, 2016
وتابع قائلا:”الأمير وعد بإطلاع الإعلام على ما دار في اللقاءات بكل شفافية. بالمجمل متفائل بما سمعت (وننتظر “التنفيذ) والله يكتب ما فيه الخير لوطننا 3-3”.
الأمير وعد بإطلاع الإعلام على ما دار
في اللقاءات بكل شفافية. بالمجمل
متفائل بما سمعت (وننتظر "التنفيذ")
والله يكتب ما فيه الخير لوطننا
3-3
— خالد العلكمي (@AlkamiK) December 25, 2016
تعليق واحد علي “كاتب سعودي يكشف كواليس اجتماع محمد بن سلمان بمجموعة من الكتاب ورؤساء تحرير الصحف”
انت يا صغير لم تنشر هذا في تويتر الا بعد أن أمروك اسيادك بنشره ليعطو انطباعا بحرية الرأي والشفافية ولكني أسألك هل طلبتم من هذا الأمير الصغير التافه ان يطلعكم على اسرار حرب اليمن وخسائركم البشرية والمالية الفادحة وان يسمحو لكم بالنشر والتحقيق. ما هي خطة اعلامكم للرد على شتائم المصريين وتهديداتهم التي طالت رأس الهرم السلولي عندكم. اطلبو من الامير ان يشفي صدوركم ما سر هذا السكوت المذل من قبل قيادتكم على تطاول الاعلام المصري عليكم فلم يبقى الا ان يسبوكم بالسباب المصري الشوارعي وما اوسخه واقذره. ما سبب الاصرار السلولي على انقاذ السيسي وانقلابه جاوبو الشعب عندكم فوالله انهم مشدوهين مستغربين سكوتكم واستمرار دعمكم للسيسي وزمرته ومعادة السواد الاعظم من الشعب المصري. اسألو قيادتكم هل مثلا المخابرات المصرية صورت مليككم او امراء من ال سلول في اوضاع مشينة مع عاهرات مثلا ويبتزوكم بها لتستمرو بنثر الرز عليهم والا؟؟ الشعب عندكم غير متعود على السكوت للمصري وياما انضرب وانهان مصريين عنكم في السلولية. لقد اصبتم شعبكم بالصدمة والهذيان كيف يسبنا المصريون ونحن نهينهم ليل نهار عندنا وما قيمة المصري عنكم الا كالهندي ان لم يكن اسوأ!!
أما الموضوع الاهم الذي لم يعلنه ال سلول للاعلام وللشعب وهو لماذا تحاربون الحوثيين في اليمن بينما تدعمون الصفويين في العراق. يا اعلامي انظر وشاهد قناة العربية كأنها قناة شيعية صفوية خالصة تمجد انتصارات الصفويين وتنشر الاكاذيب نصرة لايران والصفويين مع ان الصفويين يسبونكم ايضا ويستهزؤن بكم بل ويتوعدوكم. اليسو الحوثيون والجيش العراقي والميلشيات الشيعية والحشد والجيش السوري كلهم في بوتقة ايران فلماذا اذن؟ لماذا سلحتم الجيش العراقي والحشد بدبابات ابرامز ومدرعات امريكية بعد ان ابادت الدولة الاسلامية معظم دبابات الجيش العراقي ومدرعاته فانتفضتم مذعورين انتم والكويتيون وسلحتم الجيش العراقي بالاف الدبابات والمدرعات من جديد ودبابة ابرامز الواحدة تكلف اكثر من 10 ملايين دولار.
هكذا يكون الاعلام القوي والحر والنزيه ايها الاعلامي السلولي