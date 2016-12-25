تحول عرض عسكري إيراني إلى سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما فشل اثنان من القوات الخاصة في كسر شيء يبدو أنه إناء، خلال العرض.
وأظهر مقطع فيديو أحد أفراد القوات الخاصة محاولاً كسر إناء فخاري، إلا أنه فشل رغم إعادته المحاولة مرات، وسط حضور عدد من المسؤولين.
وبعد أن تدخل فرد آخر من القوات متداركاً الموقف، فشل هو الآخر في كسر الإناء على طريقة زميله، قبل أن يتم إنهاء العرض العسكري.
2 تعليقات علي “عرض عسكري إيراني يتحول إلى سخرية ويضع مسؤولين في موقف محرج للغاية “شاهد””
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
المشكل اكبر من عدم كسر الجرة، المشكل ان حالتهم البدنية مهترئة كأنهم مدمني الهيروين، مشيتهم مترنحة متمايلة، لا يتمتعون بالوقفة العسكرية الصارمة و الحركة المتزنة، بل ليس لهم من القوات الخاصة الا الاسم فلا ملابس و لا طول و لا عرض و لا تنسيق كل واحد يريد ان يكسرها مثل اطفال الحي عندما الكل يريد ان يسدد ضربة الجزاء، حركتهم كالسكارى الجوعى، المصيبة ان هذه هي حقيقتهم و ليست حالة شاذة، بل ان النظام الايراني قرد من ورق فقط الغرب ينفخ فيه ليحقق به اهدافه، فلو كان لهم شأن لما انقدتهم روسيا في سوريا و ما اسقطت لهم امريكا العراق و لا افغانستان و لا مكنت امريكا للحوثة باليمن و لا حمت مليشياتهم في العراق و الخليج و الضغط على حكام العرب لعدم ملاحقة اتباع ايران في المنطقة، خلاصة ايران دولة متخلفة توهم اتباعها ان لهم دولة تقف ورائهم، حتى يتشجعوا كما تفعل اسرائيل مع جواسيسها العرب ان اسرائيل لا تقهر… مثلما وقع مع الجاسوسة المصرية هبة العقاد… و ايضا تستثمر عقدة الضعف عند بعض العرب المنهزمين نفسيا للاقتداء بايران انها دولة قوية و اتباع ديانتها بالتالي.
مجرمي النظام الايراني سيسقطهم شعبها بمساعدة الشعب السوري ان شاء الله. لتتحر شعوب ايران من عمائم العهر و القتل و النهب و الاعدامات….