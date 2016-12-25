تحول عرض عسكري إيراني إلى سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما فشل اثنان من القوات الخاصة في كسر شيء يبدو أنه إناء، خلال العرض.

وأظهر مقطع فيديو أحد أفراد القوات الخاصة محاولاً كسر إناء فخاري، إلا أنه فشل رغم إعادته المحاولة مرات، وسط حضور عدد من المسؤولين.

وبعد أن تدخل فرد آخر من القوات متداركاً الموقف، فشل هو الآخر في كسر الإناء على طريقة زميله، قبل أن يتم إنهاء العرض العسكري.